МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением более чем на 2%, увеличившись при этом по итогам первого квартала более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2021 году

По итогам торгов среды цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 2,7%, до 62,74 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 59,16 доллара за баррель.

В первом квартале нефть марок Brent и WTI подорожала на 21 и 22% соответственно, при этом февраль для стал лучшим месяцем для нефти с ноября 2020 года. Резкий скачок стоимости нефти на 18% в феврале по обеим маркам был обусловлен в большей степени решением ОПЕК+ по сделке. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Кроме того, новости о проведении масштабной вакцинации населения в странах по всему миру и общее улучшение эпидемиологической обстановки подтолкнули цены на нефть к росту. Трейдеры стали с оптимизмом оценивать перспективы восстановления мировой экономики и спроса на нефть. Благодаря такому оптимизму ценам удалось обновить максимумы с начала января 2020 года, достигнув 71 доллара по марке Brent и 67,98 доллара по марке WTI.

При этом март стал первым месяцем с октября 2020, который нефть заканчивает в последний день снижением цен. Такая динамика вызвана в основном коррекцией после активного роста в феврале: тогда снижение цен было отмечено всего лишь на пяти торговых сессиях за весь месяц.

В то же время, в последние дни марта инвесторы сосредоточили свое внимание на предстоящем заседании ОПЕК+, в рамках которого будет принято решение по сделке.