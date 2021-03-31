МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия в январе 2021 года сохранила за собой третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 20,104 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Нефть с начала года подорожала более чем на 20%

Показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с декабрем 2020 года. Таким образом, на первом месте осталась Канада, поставив в США 138,511 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 23,169 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поднялась с пятого на четвертое место, поставив 7,362 миллиона баррелей.

Что касается только нефти, то тут Россия оказалась на восьмом месте, поставив в США 3,149 миллиона баррелей (102 тысячи баррелей в сутки), что в два раза больше уровня декабря. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 6,407 миллиона баррелей (207 тысяч баррелей в день).

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в январе вырос на 2,4% — до 7,915 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — снизился на 2,3%, до 8,729 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 1,2% — до 5,783 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 6,1%, до 3,165 миллиона баррелей в сутки.