МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал продлить механизм компенсаций не сокращенных ранее объемов добычи до конца сентября, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

ОПЕК+ ранее разработал схему, в рамках которой отстающие в выполнении своих обязательств страны могут позднее сократить свою добычу сверх целевого объема, чтобы компенсировать свой "долг". Сейчас этот механизм действует до конца июля.

"По компенсации сокращений — комитет рекомендовал продлить этот механизм до конца сентября", — сказал собеседник агентства. Названо условие, при котором бензин стоил бы больше 50 рублей за литр

В среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обсуждалась политика альянса по добыче нефти в мае на фоне текущей ситуации на рынке, но по параметрам добычи комитет рекомендаций не дал. Сама встреча проходила довольно сложно, а основным вопросом на повестке был механизм компенсаций, сообщили источники РИА Новости. По их словам, это снова будет обсуждаться и на заседании всего альянса в четверг в 15.00 мск.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Пока параметры сделки согласованы на период до конца апреля. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.