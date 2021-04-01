МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Поставки нефти по системе "Транснефти" в марте сократились на 10,8% в годовом выражении, до 36,8 миллиона тонн, в апреле — ожидаются на уровне 36,3 миллиона, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.

В том числе прокачка российской нефти в марте снизилась на 11,1% — до 35 миллионов тонн. В апреле она ожидается в объеме 34,8 миллиона тонн.

ПОСТАВКИ НА РОССИЙСКИЕ НПЗ

Поставки по системе "Транснефти" на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в марте сократились на 3,9%, до 20,76 миллиона тонн, в апреле ожидаются на уровне 20,05 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина. Эпидемиолог назвал сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

В марте 2020 года объем поставок на НПЗ страны составлял 21,61 миллиона тонн, а в марте 2021 года — 20,76 миллиона. Как уточнил журналистам Демин, на апрель этого года план поставок на российские НПЗ сложился в объеме 20,05 миллиона тонн.

ЭКСПОРТ НЕФТИ

Экспорт российской нефти по системе "Транснефти" в марте упал на 19,8% в годовом выражении, до 14,3 миллиона тонн, а в апреле ожидается на уровне 14,8 миллиона тонн, следует из слов советника президента, пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина.

В том числе экспорт нефти в Китай по ВСТО и транзитом через Казахстан в марте сократился на 3,2%, до 3,2 миллиона тонн, в апреле — ожидается 3,4 миллиона тонн. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в марте упали на 36,9% в годовом выражении, до 2,78 миллиона тонн, в апреле они планируются на уровне 2,7 миллиона тонн.