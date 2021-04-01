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Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось за март
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Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в марте в месячном выражении на 39 единиц, или на 3% — до 1231 штуки, свидетельствуют данные американской... ПРАЙМ, 01.04.2021
добыча, нефть, baker hughes, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в марте в месячном выражении на 39 единиц, или на 3% — до 1231 штуки, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
В годовом выражении количество действующих буровых упало на 733, или на 37%.
В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 10, или на 2,5%, и составил 408 штук, в Канаде — сократился на 63, или почти на 37%, до 108 установок.
Количество буровых установок в Европе поднялось на 2, до 100 единиц, на Ближнем Востоке — выросло на 1 и составило 261. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок увеличилось на 9 — до 170, в Африке — на 2, до 59. В Латинской Америке показатель остался на февральском уровне в 125 установок.
Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.