МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, — на нем планируется определить параметры сделки о сокращении добычи нефти после апреля на фоне новых опасений за спрос из-за распространения коронавируса в мире. Трансляция заседания ведется на сайте ОПЕК.

В среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором также обсуждался этот вопрос и анализировалась текущая ситуация на рынке. Заседание завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса. Сама встреча проходила довольно сложно, а основным вопросом на повестке был механизм компенсаций, сообщили источники РИА Новости. По их словам, это снова будет обсуждаться и на заседании всего альянса ОПЕК+. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались: на март текущего года — 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Пока параметры сделки согласованы на период до конца апреля. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.