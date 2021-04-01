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Новак ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5-5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил в ходе заседания ОПЕК+ вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 01.04.2021
опек, нефть, александр новак, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5-5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил в ходе заседания ОПЕК+ вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы также видим, что экономика продолжает восстанавливаться, ведущие экономисты ожидают более 5% роста мировой экономики в этом году, что, в свою очередь, по нашей оценке, повлечет рост мирового спроса на нефть в 2021 году на 5-5,5 миллиона баррелей в сутки", — сказал он.
Кроме того, он сообщил об улучшении ситуации на нефтяном рынке по сравнению с последней встречей ОПЕК+.
"С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась, динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки", — сказал Новак в ходе заседания ОПЕК+.
ОПЕК+ нужно мониторить рынок, нельзя допускать как его перегрева, так и переизбытка нефти, добавил он.