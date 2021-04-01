МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 5-5,5 миллиона баррелей в сутки, заявил в ходе заседания ОПЕК+ вице-премьер РФ Александр Новак. Началось заседание альянса ОПЕК+ по параметрам добычи нефти после апреля

"Мы также видим, что экономика продолжает восстанавливаться, ведущие экономисты ожидают более 5% роста мировой экономики в этом году, что, в свою очередь, по нашей оценке, повлечет рост мирового спроса на нефть в 2021 году на 5-5,5 миллиона баррелей в сутки", — сказал он.

Кроме того, он сообщил об улучшении ситуации на нефтяном рынке по сравнению с последней встречей ОПЕК+.

"С момента нашего прошлого разговора и благодаря совместным действиям ситуация улучшилась, динамика остается положительной, дефицит на рынке сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки", — сказал Новак в ходе заседания ОПЕК+.

ОПЕК+ нужно мониторить рынок, нельзя допускать как его перегрева, так и переизбытка нефти, добавил он.