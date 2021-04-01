МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Большинство стран ОПЕК+ поддерживают продление текущих параметров сделки на один месяц, то есть на май, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Большинство поддерживает продление действующей сделки на один месяц", — сказал собеседник агентства.

В четверг проходит заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+. Как сообщил на открытии встречи вице-премьер РФ Александр Новак, ОПЕК+ предстоит обсудить состояние рынка и разработать рекомендации по совместным действиям, начиная с мая. Новак ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались: на март текущего года — 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Пока параметры сделки согласованы на период до конца апреля.

При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.