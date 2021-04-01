МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия на заседании стран ОПЕК+ предложила альянсу рассмотреть постепенный рост добычи нефти в ближайшие месяцы, начиная с мая, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса. Новак рассказал, что должен делать ОПЕК+

Ранее в ходе заседания ОПЕК+ обсуждал сохранение текущих параметров сделки в мае. Большинство стран альянса поддерживали эту идею, сообщали источники.

"Саудовская Аравия выступила с новым предложением — постепенный рост добычи альянса в ближайшие месяцы", — сказал один из собеседников агентства. Он уточнил, что наращивать производство предлагается с мая.