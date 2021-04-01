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https://1prime.ru/energy/20210401/833371247.html
Источники узнали о новом предложении Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+
Энергетика
Новости
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Саудовская Аравия на заседании стран ОПЕК+ предложила альянсу рассмотреть постепенный рост добычи нефти в ближайшие месяцы, начиная с мая, сообщили РИА Новости два источника в... ПРАЙМ, 01.04.2021
нефть, опек, саудовская аравия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия на заседании стран ОПЕК+ предложила альянсу рассмотреть постепенный рост добычи нефти в ближайшие месяцы, начиная с мая, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.
Ранее в ходе заседания ОПЕК+ обсуждал сохранение текущих параметров сделки в мае. Большинство стран альянса поддерживали эту идею, сообщали источники.
"Саудовская Аравия выступила с новым предложением — постепенный рост добычи альянса в ближайшие месяцы", — сказал один из собеседников агентства. Он уточнил, что наращивать производство предлагается с мая.