МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ согласовали постепенный рост добычи нефти в течение трех месяцев, то есть в мае-июле, сообщили в Минэнерго Казахстана. Новак ожидает роста мирового спроса на нефть в 2021 году

"По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне на 350 тысяч баррелей в сутки и в июле на 450 тысяч баррелей в сутки", — говорится в сообщении министерства.