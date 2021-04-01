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Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти
Энергетика
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Страны ОПЕК+ согласовали постепенный рост добычи нефти в течение трех месяцев, то есть в мае-июле, сообщили в Минэнерго Казахстана. "По итогам заседания было принято решение о... ПРАЙМ, 01.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ согласовали постепенный рост добычи нефти в течение трех месяцев, то есть в мае-июле, сообщили в Минэнерго Казахстана.
"По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне на 350 тысяч баррелей в сутки и в июле на 450 тысяч баррелей в сутки", — говорится в сообщении министерства.