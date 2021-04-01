МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россия в рамках сделки ОПЕК+ равномерно нарастит добычу нефти за май-июль в сумме на 114 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении добычи нефти

"Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тысяч баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев", — ответил Новак в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос о том, сколько именно Россия добавит нефти на мировой рынок, начиная с мая.

Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции ОПЕК+ заявил, что Россия согласилась не наращивать добычу пропорционально, а распределить оставшийся в рамках ее обязательств по сделке объем в течение трех следующих месяцев и увеличить добычу в мае и июне на 39 тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 38 тысяч. Также саудовский министр добавил, что Казахстан будет аналогичным образом наращивать добычу — на 6 тысяч баррелей в сутки в течение трех следующих месяцев, то есть с мая по июль.