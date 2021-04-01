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2021
https://1prime.ru/energy/20210401/833371838.html
Россия увеличит добычу нефти меньше, чем другие страны ОПЕК+
Энергетика
Новости
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Россия в рамках сделки ОПЕК+ равномерно нарастит добычу нефти за май-июль в сумме на 114 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается России, как... ПРАЙМ, 01.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Россия в рамках сделки ОПЕК+ равномерно нарастит добычу нефти за май-июль в сумме на 114 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тысяч баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев", — ответил Новак в эфире телеканала "Россия 24" на вопрос о том, сколько именно Россия добавит нефти на мировой рынок, начиная с мая.
Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе пресс-конференции ОПЕК+ заявил, что Россия согласилась не наращивать добычу пропорционально, а распределить оставшийся в рамках ее обязательств по сделке объем в течение трех следующих месяцев и увеличить добычу в мае и июне на 39 тысяч баррелей в сутки, а в июле – на 38 тысяч. Также саудовский министр добавил, что Казахстан будет аналогичным образом наращивать добычу — на 6 тысяч баррелей в сутки в течение трех следующих месяцев, то есть с мая по июль.