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Новак прогнозирует снижение коммерческих запасов нефти в мире
Энергетика
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Коммерческие запасы нефти в мире в ближайшие 2-3 месяца снизятся до средних пятилетних значений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы видим — снижаются запасы относительно... ПРАЙМ, 01.04.2021
нефть, опек, александр новак, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в мире в ближайшие 2-3 месяца снизятся до средних пятилетних значений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы видим — снижаются запасы относительно пиковых значений, которые были и в июле 2020 года — 207 миллионов баррелей относительно среднего пятилетнего значения. Сегодня эти излишки снизились уже до пятидесяти миллионов баррелей. Такими темпами, мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнего среднего значения", — сказал он.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Наиболее активно участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).