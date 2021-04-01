МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в мире в ближайшие 2-3 месяца снизятся до средних пятилетних значений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Россия увеличит добычу нефти меньше, чем другие страны ОПЕК+

"Мы видим — снижаются запасы относительно пиковых значений, которые были и в июле 2020 года — 207 миллионов баррелей относительно среднего пятилетнего значения. Сегодня эти излишки снизились уже до пятидесяти миллионов баррелей. Такими темпами, мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнего среднего значения", — сказал он.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Наиболее активно участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).