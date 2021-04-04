МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Нефть и газ долго сохранят свою значимость, их не получится заменить еще лет 30-40, рассказал в интервью Российской газете (РГ) глава Роснедр Евгений Киселев.

"Я думаю, что нефть и газ не потеряют свою значимость еще долгое время… По крайней мере, лет 30-40 их заменить не получится", — сказал он.

По словам Киселева, перспективы углеводородов в мире определяются тем, "победит ли Грета Тунберг".

"Если она (Грета Тунберг — ред.) победит, то основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. Русская платформа, русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремния", — пояснил он РГ. Дальнее зарубежье мерзнет и хочет больше газа из России

При этом Киселев считает, что альтернативой нефти и газа могут стать редкие и редкоземельные металлы, используемые в создании систем хранения и накапливания энергии с наименьшими потерями. И Россия в этом отношении чрезвычайно богата ресурсами.

"Например, сейчас все больше востребован литий для создания аккумуляторных батарей, его в России много, но у нас он почти не добывается", — добавил он.

Грета Тунберг – 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году по пятницам вместо учебы в школе она стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить борьбу с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. В декабре активистка стала "Человеком года – 2019" по версии журнала Time. Она стала самым молодым лауреатом за 92 года существования награды.