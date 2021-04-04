МИНСК, 2 апр — ПРАЙМ. Общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80%, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Россия ратифицировала протокол о продлении на два года кредита на БелАЭС

"Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%. В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок, также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу — так называемой холодной и горячей обкатке реакторной установки… В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало проведения физического пуска", — сказал Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

Что касается первого энергоблока БелАЭС, министр отметил, что на нем в настоящее время продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого проводятся испытания и регламентные работы. По словам Каранкевича, всего из 394 испытаний выполнено 309. "Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток", — рассказал глава минэнерго республики. В Кремле рассказали, почему Россия кредитует Белоруссию

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.

Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк 2 апреля заявил, что в текущем году планируется включить второй блок БелАЭС в работу в энергосистеме страны.

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