МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Северсталь" завершила поставку труб большого диаметра (ТБД) в объеме 27 тысяч тонн для обустройства Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения по проекту "Арктик СПГ 2", который реализует компания "Новатэк", говорится в сообщении металлургической компании.

В период с сентября 2020 года по февраль 2021 года Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в "Северсталь" отгрузил ТБД в сортаменте 530-1420 миллиметров с трехслойным полиэтиленовым покрытием с толщиной стенки от 14 до 26 миллиметров из стали категории прочности от К50 до К60. "Арктик СПГ 2" поставит в Китай еще более трех миллионов тонн газа

"В рамках этого конкурса "Северсталь" поставила также 40 тонн ТБД диаметром 1020 миллиметров с толщиной стенки 26 миллиметров в хладостойком исполнении с минимальной температурой эксплуатации до —52 градусов. Это уникальный продукт, который не имеет аналогов в России. Даже при такой низкой температуре металл сохраняет пластичность, что важно для эксплуатационной надежности газопровода в регионах с экстремально низкими температурами", — отмечается в сообщении.

"Для строительства "Арктик СПГ 2" "Северсталь" поставляет самую широкую линейку продукции – от арматуры, метизной продукции и труб большого диаметра до сложнейшего уникального оборудования, замещая импортные аналоги", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Северстали" Александра Шевелева.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей — в 2024 и 2026 годах соответственно.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.

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