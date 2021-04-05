МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) — уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, к нему уже проявляет интерес множество стран, сообщает пресс-служба вице-премьера. В Белоруссии оценили степень готовности второго энергоблока БелАЭС

Трутнев в рамках рабочей поездки в Чукотский автономный округ в Певеке ознакомился с работой плавучей атомной теплоэлектростанции, осмотрел созданную для работы станции инфраструктуру.

"Станция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним факторам. Поэтому к объекту сейчас приковано особое внимание. Сегодня к ПАТЭС проявляют интерес множество стран. И, конечно, особое значение ПАТЭС имеет для энергообеспечения Чукотки: как для развития Певека и улучшения качества жизни людей, так и для запуска новых инвестиционных проектов", — цитирует Трутнева пресс-служба.

Как напомнил вице-премьер, плавучая атомная электростанция – уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, и Россия выступает пионером в его реализации.

Как сообщает пресс-служба, строительство ПАТЭС ведется в зоне вечной мерзлоты, в малонаселенной местности с отсутствием постоянных дорог.

"Строительство первой цепи новой ЛЭП планируется завершить до конца 2023 года. Одновременно к этому сроку будет реконструирована подстанция "Комсомольский" с использованием современного оборудования закрытой компоновки и построен новый распределительный пункт в Билибино", — сообщает пресс-служба.

ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.

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