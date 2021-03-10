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https://1prime.ru/energy/20210310/833202362.html
Путин и Эрдоган дали старт строительству энергоблока №3 АЭС "Аккую"
Энергетика
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. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. "Разрешаю. Начинайте", —... ПРАЙМ, 10.03.2021
россия, турция, аэс, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
"Разрешаю. Начинайте", — сказал Путин, после чего в Турции были нажаты символические красные кнопки, символизирующие запуск строительства.
Мероприятие прошло по видеосвязи. Глава российского государства поблагодарил турецкого коллегу за предложение провести эту церемонию.
Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.