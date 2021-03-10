МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.

"Разрешаю. Начинайте", — сказал Путин, после чего в Турции были нажаты символические красные кнопки, символизирующие запуск строительства. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

Мероприятие прошло по видеосвязи. Глава российского государства поблагодарил турецкого коллегу за предложение провести эту церемонию.

Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.