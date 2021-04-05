МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в понедельник вечером более чем на 3% на росте опасений за увеличение предложения на рынке в свете решения ОПЕК+ по сделке и новостей вокруг Ирана и предстоящего заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,13% — до 62,83 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 3,48%, до 59,31 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают итоги встречи ОПЕК+, которая состоялась на минувшей неделе. С мая альянс ослабит ограничения по добыче нефти до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, трейдеры опасаются, что в рамках заседания Совместной комиссии по СВПД США ослабят санкции по Ирану, что может привести к дополнительному притоку нефти на рынок.

"Если это случится, то увеличится вероятность того, что мы наконец увидим отмену санкций США против Ирана, что позволит вырасти иранскому экспорту нефти", — приводит агентство MarketWatch мнение главы отдела по сырьевой стратегии ING Уоррена Петтерсона (Warren Patterson).