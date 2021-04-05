Эксперт дал прогноз ценам на нефть
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти могут ускорить снижение, наблюдаемое в понедельник, если темпы роста спроса на нефть не оправдают надежд рынка, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Нефть в понедельник дешевеет, ускорив к вечеру снижение до 4-5%. Марка Brent торгуется у отметки в 61-62 доллара за баррель, WTI — 58-59 долларов. "Нефтяные цены с начала дня находятся под давлением, предприняв несколько активных коррекционных попыток после нашего открытия. Однако эти импульсы заканчивались резкими просадками с обновлением дневных минимумов", — пишет эксперт в своем обзоре.
"Позитив, связанный с оптимистичными комментариями неожиданного решения ОПЕК+ приступить к наращиванию добычи, постепенно угасает. Теперь рынок нефти должен увидеть более быстрые темпы возвращения спроса, для удовлетворения которого альянс пошел на этот шаг. Если данные ожидания не оправдаются, снижение нефтяных цен с большой вероятностью ускорится", — добавляет он.
Бабин при этом напоминает, что в случае необходимости ОПЕК+ всегда может вновь ужесточить свои ограничения по добыче. Осознание того, что ситуация на рынке нефти под контролем альянса, должна сдерживать котировки от сильных движений, заключает эксперт.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.
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