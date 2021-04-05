МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти могут ускорить снижение, наблюдаемое в понедельник, если темпы роста спроса на нефть не оправдают надежд рынка, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Российский рынок акций снизился вслед за ощутимым падением цен на нефть

Нефть в понедельник дешевеет, ускорив к вечеру снижение до 4-5%. Марка Brent торгуется у отметки в 61-62 доллара за баррель, WTI — 58-59 долларов. "Нефтяные цены с начала дня находятся под давлением, предприняв несколько активных коррекционных попыток после нашего открытия. Однако эти импульсы заканчивались резкими просадками с обновлением дневных минимумов", — пишет эксперт в своем обзоре.

"Позитив, связанный с оптимистичными комментариями неожиданного решения ОПЕК+ приступить к наращиванию добычи, постепенно угасает. Теперь рынок нефти должен увидеть более быстрые темпы возвращения спроса, для удовлетворения которого альянс пошел на этот шаг. Если данные ожидания не оправдаются, снижение нефтяных цен с большой вероятностью ускорится", — добавляет он.

Бабин при этом напоминает, что в случае необходимости ОПЕК+ всегда может вновь ужесточить свои ограничения по добыче. Осознание того, что ситуация на рынке нефти под контролем альянса, должна сдерживать котировки от сильных движений, заключает эксперт.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Решением от 1 апреля ОПЕК+ определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.

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