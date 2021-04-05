МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство снизило прогноз по добыче нефти, включая газовый конденсат, в РФ в 2021 году с 560 до 517 миллионов тонн, по добыче природного и попутного газа — с 750,1 до 698,3 миллиарда кубометров, следует из постановления о внесении изменений в госпрограмму России "Развитие энергетики", опубликованного на официальном портале правовой информации. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

При этом прогноз по добыче нефти в РФ в 2022 году снижен с 558 до 548 миллионов тонн, газа — с 758,1 до 743,1 миллиарда кубометров.

Прогноз на 2023 и 2024 годы по добыче газа остался на прежнем уровне — 773,1 и 795,1 миллиарда кубометров соответственно. Прогноз по добыче нефти на 2023 год также сохранен — 556 миллионов тонн, а на 2024 год — повышен с 555 до 556 миллионов тонн.

Прогноз по объему производства крупнотоннажных полимеров, включая каучук, снижен с 9,1 до 7,3 миллиона тонн в 2021 году, с 9,4 до 7,3 миллиона тонн в 2022 году, с 10,2 до 8,5 миллиона тонн в 2023 году и с 11,8 до 11,5 миллиона тонн в 2024 году.

Как сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в марте, Россия по итогам 2020 года сократила добычу нефти почти на 9% в годовом выражении, до 512,8 миллиона тонн, добычу газа — на 6%, до 692,9 миллиарда кубометров.

Правительство также снизило прогноз по добыче угля в 2021 году с 455 до 390,7 млн тонн, в 2022 году — с 465 до 389,5 млн тонн, сообщается в постановлении. Падение цен на нефть ускорилось до 5%

В 2022 году ожидается дальнейшее снижение добычи угля — до 389,5 миллиона тонн против ожидавшегося ранее роста до 465 миллионов тонн. В 2023 году, по прогнозу кабмина, показатель останется на уровне 389,5 миллиона тонн, тогда как ранее планировалось его увеличение до 475 миллионов.

В 2024 году добыча угля в РФ вернется к росту и, как ожидается, достигнет 420 миллионов тонн, предыдущий плановый показатель на этот год составлял 490 миллионов.

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