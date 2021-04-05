МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство ожидает роста уровня газификации субъектов РФ с примерно 71% в 2020 году до 74,7% в 2024 году, следует из постановления о внесении изменений в госпрограмму России "Развитие энергетики", опубликованного на официальном портале правовой информации. Госдума предложит правительству перенести отчет о работе на май

Так, в документе плановым показателем указано, что в 2021 году уровень газификации субъектов РФ достигнет 72,2%, в 2022 году — 73%, в 2023 году — 73,8%, в 2024 году — 74,7%.

Одновременно этим кабмин продолжает ожидать роста потребления газа в качестве моторного топлива с примерно 950 миллионов кубометров в 2020 году до 1,36 миллиарда в 2021 году, 1,71 миллиарда в 2022 году, 2,17 миллиарда в 2023 году и 2,72 миллиарда в 2024 году.

При этом количество заправок природным газом, по планам правительства, должно вырасти с 596 штук в 2020 году до 733 штук в нынешнем, 892 штук через год, 1072 штук в 2023 году и 1273 штук в 2024 году.

Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальной". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.

"Газпром" оценивал стоимость программы газификации России до 2030 года в 2 триллиона рублей, а на 2021-2025 годы — в 900 миллиардов, из которых инвестиции компании составят 526 миллиардов рублей.

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