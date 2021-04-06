МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В ближайшее время возможна стабилизация цен на нефть в пределах интервала 60-63 долларов за баррель, серьезных причин для роста котировок пока нет, заявил РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Накануне стоимость барреля нефти марки Brent упала с 64 до 61 доллара за баррель, во вторник котировки снова растут и преодолели сейчас 63 доллара за баррель.

"В понедельник нефтяные котировки резко просели, потому что после длительных выходных на мировых биржах (из-за празднования католической Пасхи) "отрабатывали" ряд новостей", — объяснил Тузов.

Среди этих новостей эксперт перечислил рост числа инфицированных коронавирусом в Европе и Азии, увеличение производства нефти в США и Иране, последние решения ОПЕК+ о наращивании добычи, а также ожидания сокращения спроса по причине масштабной "третьей волны" коронавируса. По его словам, это нормально, когда на негативных для рынка новостях после длинных выходных котировки резко снижаются, а затем происходит коррекция. Официальный курс евро на среду вырос до 90,18 рубля

"Но дальнейший рост может не произойти – все же факторы пандемии и опасений трейдеров об увеличении запасов сырья в мире будут давить на котировки. Сейчас возможна стабилизация цен на длительный период на уровне 60-63 долларов за баррель. Серьезных причин для увеличения стоимости пока нет, для этого нужны статистические данные о росте потребления сырья и восстановления экономики ведущих мировых держав", — заключил он.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. С мая альянс решил ослабить ограничения до 7,3 миллиона баррелей в сутки, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.