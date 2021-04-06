КИЕВ, 6 апр — ПРАЙМ. Транзит газа в Европу через Украину в марте вырос на 27% по сравнению с февралем, до 3,7 миллиарда кубометров, такая динамика обусловлена снижением объемов газа в европейских подземных хранилищах и, соответственно, повышенным спросом на топливо в странах ЕС, сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". Эксперт предсказал судьбу ГТС Украины после запуска "Северного потока 2"

В целом за первый квартал Украина обеспечила транзит 10,4 миллиарда кубометров газа. "В I квартале 2021 года транзит природного газа из России в страны Европы составил 10 441 млн куб. м. Это на 5% больше, чем предусмотрено текущим транзитным контрактом. Среднесуточный объем транзита составил 116 млн куб. м", — сообщается на сайте оператора.

"В связи с рыночной конъюнктурой в I квартале 2021 года под транзит российского газа были забронированы дополнительные мощности в объеме 2115 млн куб. м. Таким образом, общий объем забронированных транзитных мощностей (контрактные + дополнительные) составил 11978 млн куб. м, которые были использованы на 87%", — отметили в компании.

В отчетном периоде компания транспортировала в Словакию — 5,991 миллиарда кубометров, в Венгрию — 2,093 миллиарда, в Польшу — 863 миллиона, в Румынию — 394 миллиона, в Молдавию — 1,101 млрд кубометров газа.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.

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