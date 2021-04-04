КИЕВ, 4 апр — ПРАЙМ. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину, и отметил, что важно не допустить завершения строительства "Северного потока 2". В Раде Россию назвали виновной в крахе электроэнергетики Украины

Ранее пресс-служба "Оператора ГТС Украины" сообщила, что транзит газа в Европу через Украину в феврале сократился на четверть по сравнению с январем, до 2,91 миллиарда кубометров.

"Постепенно "Газпром" сокращает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока"… транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток"… Сейчас на южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдавии", — написал Макогон на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, если будет продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на "Турецкий поток" и транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока 2". Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта говорил, что строительство "Северного потока 2" будет завершено в этом году.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.

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