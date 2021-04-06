МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился до 3-3,5% на фоне общего оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,22%, до 64,15 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 3,53%, до 60,72 доллара за баррель.

Трейдеры с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономики и, как следствие, восстановление спроса на нефть. Такие настроения поддержала сильная статистика по рынку труда из США, опубликованная на минувшей неделе. На фоне хороших статданных фондовые биржи США выросли, а в след за ними увеличились и биржи Азии.

"Ожидание быстрого восстановления спроса во втором квартале подкрепляется поддерживает увеличение добычи нефти ОПЕК+, которое должно произойти в ближайшие месяцы", — отметил аналитик IHS Markit Маршалл Стивс (Marshall Steeves), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

На минувшей неделе ОПЕК+ приняла решение ослабить ограничения по добыче нефти до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона, в июле — на 5,76 миллиона баррелей в сутки.