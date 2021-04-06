МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Газомоторное топливо в России за март подорожало на 6,5% по сравнению с февралем, став лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров, бензин прибавил 1,12%, следует из сообщения Росстата.

По сравнению с мартом прошлого года, розничные цены на бензин в России выросли на 5,22%, а с начала года они увеличились на 3,03%, также указано в сообщении. Что касается дизельного топлива, то за март оно подорожало на 0,6%. Кремль рассказал, как застрахован рынок топлива от колебаний цен

Для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке в России был создан демпфирующий механизм. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. Цены на газомоторное топливо этот механизм не затрагивает.

Минэнерго России ранее неоднократно сообщало, что в постоянном режиме мониторит состояние топливного рынка и при необходимости могут быть рассмотрены дополнительные меры.

Цены на газомоторное топливо определяет рынок, оно все еще дешевле бензина, сообщило Минэнерго. Минэнерго США ждет роста добычи нефти ОПЕК

"В соответствии с законодательством РФ цены на реализуемый в качестве моторного топлива СУГ не подлежат государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения", — сказали в Минэнерго.

"Необходимо отметить, что при формировании цен на СУГ отсутствуют пошлина, акциз и демпфер, в связи с чем оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок", — добавили в ведомстве.

При этом Минэнерго отметили, что рыночные цены на СУГ на заправочных станциях по-прежнему существенно ниже цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

А средняя цена на природный газ (метан), используемый в качестве моторного топлива, в настоящее время стабильна и находится в пределах 20 рублей.

"Вместе с тем конечные розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения продолжают оставаться регулируемыми в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ" и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию", — заключили в ведомстве.

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