МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году китайские НПЗ увеличили производство и к концу года опередили США по объему переработки нефти. Китай стал мировым лидером в области нефтепереработки. В этом году существенно увеличился экспорт китайских нефтепродуктов, которые вытесняют с рынка Азиатско-Тихоокеанского региона продукцию крупнейших западных нефтяных компаний. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА

По данным Национального бюро статистики КНР, в прошлом году объем переработки нефти в стране составил 674,41 млн т (в среднем 13,45 млн барр./сут.) – на 410 тыс. барр./сут. больше, чем годом ранее.

После сокращения производства в январе-марте переработка нефти в Китае начала быстро расти на фоне восстановления экономики и отложенного спроса на нефтепродукты со стороны населения. В ноябре 2020 года объем переработки в стране достиг рекордного уровня 14,2 млн барр./сут. В декабре переработка сырья на китайских НПЗ осталась на уровне близком к рекордному, незначительно снизившись по сравнению с месяцем ранее –14,13 млн барр./сут. США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

Инвестиции в реальный сектор экономики, стимулирование экспорта товаров и внутреннего потребления способствовало восстановлению китайской экономики ускоренными темпами, считает Сень Йик, старший директор SIA Energy, ведущей китайской консалтинговой компании в нефтегазовой области.

В прошлом году китайские государственные и независимые нефтеперерабатывающие компании воспользовались падением цен на энергоносители, существенно увеличив импорт нефти и объемы производства нефтепродуктов. Правительство оказало всестороннюю поддержку не только государственным, но и частным компаниям, которые инвестировали в модернизацию производства строительство новых нефтехимических комплексов. Для частных НПЗ Пекин увеличивает квоту на покупку сырья за рубежом, и позволяет экспортировать произведенные нефтепродукты.

В результате, Китай во второй половине 2020 года опередил США и стал мировым лидером по объемам переработки нефти. Многие эксперты указывают на более высокую эффективность производства современных китайских предприятий по сравнению с американскими конкурентами.

Сейчас в Китае строятся четыре крупных нефтехимических комплекса, которые уже в этом году позволят увеличить нефтеперерабатывающие мощности страны на 1,2 млн барр./сут. На этих комплексах помимо привычного набора нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива, авиационного керосина – будут выпускать этилен и пропилен, используемые в качестве сырья для выпуска нефтехимической продукции, спрос на которую в азиатских странах растет быстрыми темпами.

Благодаря росту производства в начале этого года китайские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили экспорт нефтепродуктов – в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным Главного таможенного управления КНР, в январе-феврале этого года поставки за рубеж продукции китайских НПЗ – прежде всего, моторного топлива – достигли 10,96 млн т, что на 1,9% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Экспорт бензина в первые два месяца этого года вырос более, чем на 30% в годовом исчислении, достигнув 3,54 млн т. Поставки за рубеж дизельного топлива составили 3,44 млн т — сокращение менее, чем на 1% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

По предварительным данным, китайские НПЗ существенно увеличили экспорт моторного топлива в марте в связи с наличием больших запасов и растущим спросом в азиатских странах.

США ТЕРЯЮТ ЛИДЕРСТВО

В отличие от Китая, во время пандемии коронавируса американские НПЗ сократили объемы производства, уступив титул крупнейшей нефтеперерабатывающей державы Китаю.

EIA (Управление энергетической информации США) прогнозирует, что эта страна сможет вернуть себе первенство в области нефтепереработки в этом году. Однако в долгосрочной перспективе Китай станет бесспорным мировым лидером в области нефтепереработки на фоне растущего спроса внутри страны и в азиатских странах.

Падение спроса на нефтепродукты из-за введенных ограничений во время пандемии коронавируса привело к резкому снижению рентабельности переработки, и вынудило американские компании снизить загрузку НПЗ или прекратить производство полностью.

В конце прошлого года прекратил работу принадлежащий нефтяному гиганту Shell НПЗ Convent мощностью 240 тыс. барр./сут (12 млн т/г) в штате Луизиана. Когда этот НПЗ был запущен в эксплуатацию в 1967 году, он перерабатывал в 35 раз больше нефти, чем все китайские НПЗ.

В этом году в результате арктического вторжения серьезно пострадали наиболее технически оснащенные американские НПЗ расположенные на юге США вблизи побережья Мексиканского залива – в Техасе, Луизиане и других соседних штатах.

По сообщениям американских СМИ, во время арктического вторжения американские НПЗ сократили объемы переработки нефти на 2,6 млн барр./сут. – до 12,2 млн барр./сут., самого низкого показателя со времен кризиса 2008 года.

Ряд аналитиков полагают, что нанесенный американским НПЗ вред во время арктического вторжения не позволит США вернуть лидерство в области нефтепереработки в этом году.

ЗАПАДНЫЕ ГИГАНТЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ КОНКУРЕНЦИИ

В конце 2020 года Shell объявила о планах сократить в два раза объемы производства и количество персонала на НПЗ Pulau Bukom мощностью 500 тыс. барр./сут. в Сингапуре. Сокращения будут проводится поэтапно до 2023 года. Shell и другим нефтяным гигантам становится все труднее конкурировать на рынке АТР с продукцией китайских НПЗ.

В Австралии растет обеспокоенность по поводу зависимости от поставок нефтепродуктов из Китая. Поставки растут, несмотря на резкое обострение политических отношений между Пекином и Канберрой. Отношения обострились в прошлом году, когда австралийские власти вслед за Вашингтоном обвинили Пекин в преднамеренном сокрытии информации о вспышке инфекции коронавируса и распространении болезни за пределы страны. Объем нефтепереработки в Китае в ноябре обновил исторический рекорд

В прошлом году поставки нефтепродуктов – преимущественно моторного топлива – из Китая в Австралию достигли 300 тыс. т. В 2011 году импорт китайских нефтепродуктов не превышал нескольких тысяч тонн.

Растущая конкуренция со стороны китайских компаний заставила ВР и ExxonMobil объявить о скором закрытии своих австралийских НПЗ — в Киване и Алтоне соответственно. Еще один австралийский НПЗ в городе Грилонг, принадлежащий компании Viva Energy, находится на грани банкротства, но продолжает работу благодаря финансовой поддержке со стороны правительства Австралии. Всего в стране имеется четыре действующих НПЗ.

Австралии нечем заменить поставки из Китая, в других странах АТР объемы производства нефтепродуктов также сокращаются. В последнем отчете консалтинговой энергетической компании Rystad Energy отмечается, что в течение ближайших двух лет в Китае нефтеперерабатывающие мощности увеличатся на 1,5 млн бар./сут. (75 млн т/г). За этот же период в других странах АТР будут закрыты НПЗ совокупной мощностью 1,2 млн барр./сут. (60 млн т/г), которые окажутся не способны конкурировать с потоком китайских нефтепродуктов.