МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть практически полностью восстановится до докризисного уровня к концу 2021 года, спрогнозировал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Восстановление спроса должно ускорится в третьем-четвертом квартале, и есть шансы, что к концу года спрос восстановится практически полностью. Здесь очень важный вопрос — это то, насколько быстро будет сформирован популяционный иммунитет к вирусу, поскольку формирование популяционного иммунитета позволит, вероятно, снять те ограничения в передвижении, которые сейчас существуют. К сожалению, процесс вакцинации происходит очень неравномерно", — сказал он в ходе вебинара "Мировой и российский нефтегазовый сектор: после пандемии". Решетников предостерег от увлечения политикой сглаживания мировых цен

По его словам, еще одним фактором неопределенности для рынка нефти являются мутации, появление новых штаммов коронавируса, их устойчивость к вакцинации. "При неблагоприятном стечении обстоятельств восстановление спроса может затянуться, но наш базовый сценарий — это, что спрос более-менее восстановится к концу этого года", — добавил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что авиационный трафик в мире восстанавливается, но количество коммерческих полетов пока на 30% ниже, чем до пандемии, при этом "керосин — это 8% всего потребления нефти".

В марте вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что мировой спрос на нефть в 2021 году восстановится еще на 5,5 миллиона баррелей в сутки, а окончательное восстановление докризисного спроса ожидается в 2022 году.