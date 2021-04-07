МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, снизилась до 10,9 миллиона баррелей с уровня предыдущей недели в 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть подросла на фоне позитивных прогнозов

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,315 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в феврале составила 10,28 миллиона баррелей в сутки, в марте — 10,84 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам 2021 года до 11,04 миллиона, а прогноз на 2022 год — до 11,86 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 апреля, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 498,3 миллиона баррелей.

Показатель опустился ниже 500 миллионов баррелей впервые с начала марта. Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, ожидали снижения показателя лишь на 1,4 миллиона баррелей, до 500,4 миллиона.

Стратегический резерв нефти в стране не изменился, оставшись на уровне прошлой недели в 637,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом за текущую отчетную неделю снизились до 46,3 миллиона баррелей с 47,1 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США за эту неделю выросли на 4 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 234,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 1%, до 145,5 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,5 миллиона баррелей.

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