МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Российские власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Об этом сообщает газета "Известия". Льготников в России призвали вернуть лишние субсидии по ЖКХ

Соответствующее предложение прозвучало на совещании комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" 19 февраля. Речь шла о субсидировании тарифов на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения.

Меру могут принять в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электричество для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования — когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом. Но в этом случае для обеспеченных граждан тарифы могут увеличить.

В протоколе заседания отмечается, что решение о сокращении объема и (или) ликвидации перекрестного субсидирования не найдено, ситуация усугубляется с каждым годом и требует скорейшего разрешения.

"В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения", — сказано в документе.

Сейчас тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством, Федеральная антимонопольная служба ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов ЖКУ. Как правило, возможное подорожание близко к уровню инфляции. Чтобы сдержать рост цен для граждан, затраты энергетиков сверх возможного повышения тарифа компенсируют за счет повышения стоимости услуг для бизнеса. Этот механизм называется перекрестным субсидированием.

Сегодня перекрестное субсидирование бизнесом достигло 239 миллиардов рублей в год. По данным Минэнерго, эта добавочная нагрузка на промышленных, бюджетных потребителей, бизнес, сельхозпредприятия и другие категории потребителей увеличивает их тарифы на передачу электроэнергии от 5% до 40% в зависимости от уровня напряжения.

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