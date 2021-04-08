МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Следующее заседание конференции ОПЕК запланировано на 24 июня 2021 года, говорится на сайте организации.

В обновленной информации о мероприятиях не уточняется, в каком именно формате пройдет 181-ая встреча конференции ОПЕК.

Ранее в апреле в сообщении организации говорилось, что на 28 апреля назначено очередное заседание ОПЕК+, в тот же день пройдет заседание мониторингового комитета. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

В декабре 2020 года в проекте коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ говорилось, что страны соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+, помимо ежемесячных заседаний, планируют провести 25 июня 2021 года общее заседание всех государств альянса в Вене.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и 5,76 миллиона в июле.