МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть до 2025 года будут колебаться в диапазоне 50-75 долларов за баррель, следует из проекта генеральной схемы нефтяной отрасли на период до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. Запад поверил в российскую экономику и нефть

"В Базовом сценарии заложены следующие ключевые параметры развития мирового нефтяного рынка до 2035 года:…со стороны будущей динамики мировых цен на нефть: в перспективе до 2025 года возможны колебания мировых цен на нефть в диапазоне от 50 до 75 долларов США за баррель", — говорится в проекте.

Отмечается, что в базовом сценарии во второй половине 2020-х годов цены будут находиться в диапазоне 50-60 долларов за баррель (в ценах 2020 года), и не снизятся значительно ниже 50 долларов за баррель.

"Сохранение цен на уровне 50-60 долларов США за баррель и выше (если будет сохраняться регулирование добычи в рамках соглашения ОПЕК+) будет задано низким уровнем инвестиций в добычные активы в 2020-2022 годах", — добавляется в документе.

Согласно проекту, цена нефти марки Brent в 2025 году составит в среднем 68 долларов за баррель, в 2030 году — 70 долларов за баррель, в 2035 году — 73 доллара за баррель, а в 2040 году — 71 доллар за баррель.

В 2020 году средняя цена нефти марки Brent составила 43,2 доллара за баррель.