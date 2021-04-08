МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пик мирового спроса на нефть базово прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, однако все больше усиливаются риски его наступления в более ранний период, говорится в проекте генсхемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. Запад поверил в российскую экономику и нефть

"Несмотря на то, что достижение пика мирового спроса на нефть прогнозируется не ранее 2030-2035 годов, возрастают риски прохождения этого пика в более ранний период, а также существенного снижения темпов роста мирового спроса на нефть в 2020-е года", — говорится в документе.

"В 2020-2021 годах указанные риски усилились под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, негативное воздействие которой на мировое потребление нефти и основных нефтепродуктов может сохранится вплоть до 2023-2024 годов", — добавляется в генсхеме.

Даже при растущем спросе на нефть, считает Минэнерго, Россия будет испытывать все большее давление климатической и экологической политики стран-импортеров. Но независимо от динамики потребления до 2035 года, РФ нужно готовится к перспективному переходу рынка нефти к долгосрочной стагнации или снижению спроса, что будет способствовать как усилению международной конкуренции, так и снижению инвестиционной привлекательности нефтяной промышленности.

Такие риски ставят Россию перед необходимостью ускоренной монетизации не только нефтяных запасов, но и ресурсов, подчеркивает ведомство. При этом, целесообразно поддержание высоких объемов экспорта нефти из-за ожидаемой стабилизации первичной переработки внутри страны и ограниченного потенциала роста внешнего спроса на нефтепродукты РФ, особенно топочный мазут и моторные топлива, как в западном, так и в восточном направлениях, в связи с растущей конкуренцией с производителями из других регионов.

"В сложившихся условиях экспорт нефти остается наиболее экономически эффективным способом монетизации нефтяных ресурсов России", — заключается в документе.