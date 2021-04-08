МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пик добычи нефти в России, без учета газового конденсата, ожидается в период 2027-2029 годов, но при продлении сделки ОПЕК+ за горизонт апреля 2022 года его наступление может сдвинуться на более поздний срок, говорится в проекте генсхемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Во всех указанных сценариях, исходя из ПТД (проектно-технической документации — ред.) прогнозируется падающий характер добычи нефти (без газового конденсата) после прохождения ее пика в 2027-2029 годах", — указано в документе.

Отмечается, что данный прогноз не учитывает возможные искусственные ограничения по добыче нефти в период после апреля 2022 года в рамках ОПЕК+ или иных международных договоренностей.

"В случае сохранения искусственных ограничений добычи нефти после апреля 2022 года достижение пика добычи нефти в России во всех сценариях может быть сдвинуто по времени вперед по сравнению с прогнозным уровнем, при этом добыча в период действия указанных ограничений окажется ниже показателей рассматриваемых сценариев", — добавляется в документе.

По оценке Минэнерго РФ, для поддержания устойчивого уровня добычи в России в перспективе до 2035 года требуется в период 2021-2035 годов прирастить запасы нефти в объеме не менее 10,4 миллиарда тонн. Среднегодовой прирост запасов в этот период должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза.

Ведомство считает, что до 2035 года основными районами прироста запасов нефти останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, Прикаспийская, Тимано-Печорская и Волго-Уральская нефтегазоносные провинции на суше. При этом все большая доля прироста запасов будет связана с освоением месторождений на континентальном шельфе, в частности в Каспийском, Баренцевом, Карском и Охотском морях.