МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент принял вчера главу "Лукойла" Вагита Алекперова. Путин и Алекперов обсудили итоги деятельности компании по 2020 году, традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", — сказал Песков журналистам. Добыча газа в Евросоюзе в 2020 году упала на 23%

По его словам, Алекперов также доложил по инвестиционным планам компании, "которые достаточно объемны".

"Кроме того, традиционно, конечно, президент интересовался социальными проектами, "Лукойл" выполняет очень много социальных проектов, связанных со своей деятельностью в самых различных сферах. В этом плане детальная информация была предоставлена президенту", — отметил Песков.