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Путин обсудил деятельность "Лукойла" с главой компании
Энергетика
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Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... ПРАЙМ, 09.04.2021
лукойл, вагит алекперов, владимир путин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудил деятельность компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент принял вчера главу "Лукойла" Вагита Алекперова. Путин и Алекперов обсудили итоги деятельности компании по 2020 году, традиционно Алекперов информировал главу государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири, как компания стимулирует морские проекты и проекты по добыче высоковязкой нефти", — сказал Песков журналистам.
По его словам, Алекперов также доложил по инвестиционным планам компании, "которые достаточно объемны".
"Кроме того, традиционно, конечно, президент интересовался социальными проектами, "Лукойл" выполняет очень много социальных проектов, связанных со своей деятельностью в самых различных сферах. В этом плане детальная информация была предоставлена президенту", — отметил Песков.