МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Россия с высокой долей вероятности уже никогда не сможет побить собственный рекорд добычи нефти, установленный в 2019 году — 561 млн тонн. Такой прогноз содержится в разработанном Минэнерго проекте развития нефтяной отрасли до 2035 года. Его реализация может обернуться серьезными последствиями для экономики и населения. Россия может никогда не повторить доковидный нефтяной рекорд

Согласно инерционному сценарию ведомства, который оно считает наиболее вероятным, к 2029-му году нефтедобыча в стране увеличится до 554 млн тонн, а к 2035-му сократится еще на 18% — до 471 млн тонн.

В документе также содержатся и другие сценарии динамики нефтедобычи. Например, если допустить, что существование сделки ОПЕК+ прекратится в 2022 году, то пик добычи нефти наступит в ближайшие 10 лет. При благоприятном сценарии это произойдет в 2030-м на уровне 641 млн тонн, а к 2035-му добыча упадёт до 551 млн тонн.

А вот согласно умеренно благоприятному сценарию, нефтедобыча будет стагнировать до 2023 года, а затем выйдет на пик 596 млн тонн в 2028-м, к 2035-му же — сократится до 493 млн тонн. Минэнерго также разработало индикативный сценарий, который подразумевает стабилизацию нефтедобычи на уровне 2019 года.

Кроме того, в проекте содержится прогноз Минэнерго по мировому потреблению нефти. В ведомстве прогнозируют, что пандемия коронавируса будет негативно сказываться на спросе до 2023–2024 годов. При этом не исключены риски прохождения пика раньше ожидаемого срока — до 2030-2035 годов. По оценке экспертной группы министерства, пандемия также может привести к сокращению нефтедобычи в России до 2040 года.

РЕАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, инерционный сценарий ведомства, который опирается на проводимую в 2019-2020 инвентаризацию запасов, а также, вероятно, существующее налоговое поле, вполне реален.

"О начале истощения традиционных запасов нефти говорили ещё с конца XX века. Постепенное их снижение компенсировалось отчасти повышением рентабельности добычи в конце "нулевых". В это время активно начала развиваться шельфовая добыча, разрабатывались труднодоступные месторождения. С учетом текущих цен на нефть рентабельны от 1/3 до 2/3 всех извлекаемых запасов месторождений РФ", — отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Российский рынок акций снизился под давлением дешевеющей нефти

Добыча в РФ сталкивается с существенным сокращением инвестиций из-за высокой налоговой нагрузки и необходимости рефинансировать долговые обязательства, добавляет он.

"Генплан в очередной раз подчеркивает необходимость пересматривать систему налогообложения и искать возможности для дополнительного ее стимулирования на более сложных месторождениях", — соглашается аналитик по нефтегазовому сектору "АТОН" Анна Бутко.

Вместе с тем, сланцевые компании США продолжат снижать рентабельность сектора в целом после восстановления баланса спроса и предложения.

"Расконсервация сланцевых буровых является гораздо менее капиталоемкой, чем, к примеру, расконсервация трудноизвлекаемых месторождений Сибири, замороженных из-за сделки ОПЕК+, объясняет аналитик.

УГРОЗА ЭКОНОМИКЕ

Постепенное снижение добычи на горизонте 2030-х годов — это базовый сценарий с учетом происходящей энергетической трансформации и истощаемости запасов. И, пожалуй, самые большие потери от снижения добычи нефти в стране понесет нефтяная промышленность, считают эксперты.

Падение объемов добычи нефти приведет к снижению экспортной выручки в иностранной валюте, а значит скажется и на объемах импорта впоследствии. Кроме того, падение выручки нефтегазовых компаний отразятся на собираемости налогов, рассуждает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

Из-за падения доходов компаний под вопросом окажется реализация новых крупных долгосрочных проектов – их сроки окупаемости, скорее всего, будут неприемлемыми, добавляет он.

Впрочем, у компаний будет время постепенно адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре. При этом газовая отрасль, вероятно, будет набирать обороты, учитывая структурные позитивные факторы для долгосрочного роста рынка, уверена Бутко.

ХУДО-БЕДНО ПРИДЕТСЯ КАЖДОМУ

Проблемы в нефтедобывающем секторе отразятся и на россиянах. "Спад нефтедобычи также окажет негативное влияние на объемы инвестиций в экономику, а это отразится на ВВП. Чем сильное падение объемов инвестиций, тем меньше темпы роста ВВП мы увидим", — считает Алиев. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Несмотря на заявления представителей власти о том, что зависимость экономики и, в частности, курса рубля от нефти значительно снизилась из-за уменьшения доли нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета до примерно 1/3 всех доходов, рубль коррелирует с ценами на "черное золото", утверждает Миронюк.

"Бюджетное правило не компенсирует полностью дисбаланс поступления валюты на внутренний рынок. Таким образом, снижение доходов от нефтяной отрасли отразится, прежде всего, на курсе рубля", — прогнозирует Миронюк.

Таким образом, нельзя исключать рост цен на импортные товары и продукты. Поскольку сокращение объемов добычи и экспорта приводит к сокращению доходов бюджета, то это отразится и на реализации государственных социальных программ.

"Будет сложно обеспечить рост заработных плат, рост реальных доходов населения. Из-за выпадающих доходов будут повышаться налоги, а это перенесется на цены", — поясняет Алиев.

И всё же прогноз, разработанный Минэнерго, не предусматривает существенного снижения добычи до 2029 года, подчеркивает Миронюк.

"К этому времени экономика снизит зависимость от экспорта энергоресурсов, а также к концу десятилетия будут достаточно распространены энергоэффективные технологии", — ожидает он.