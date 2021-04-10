МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Темпы строительства газопровода вновь замедлились, однако это никак не связано с геополитическим далением на проект: свою роль сыграла испортившаяся погода на Балтике, рассказал "МК" Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Из-за погодных условий, отмечает он, простой судов составляет уже три недели. Все меняется. Почему США засуетились вокруг "Северного потока 2"

Оба судна, участвующие в строительстве газопровода, вынуждены время от времени либо полностью прекращать работы из-за штормовой угрозы, либо работать не на полную мощность. Так, баржа "Фортуна" на прошлой неделе дважды приостанавливала работы из-за шторма: 5 и 9 апреля. "Академик Черский" же находится на другом участке и также ожидает окончания шторма.

Однако, отмечает Юшков, негативное влияние погоды не столь велико. По его прогнозам, даже с учетом простоев, трубоукладочные работы могут быть закончены к началу июня. После этого последует этап пусконаладочных работ, который продлится месяца полтора-два. Окончательное же объявление о готовности "Северного потока 2" к вводу в эксплуатацию можно ожидать в сентябре, при условии своевременного получения разрешения от немецкого регулятора, заключил эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В конце марта компания-оператор газопровода объявляла о его готовности на 95%.