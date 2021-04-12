МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Утвержден технико-экономический анализ проекта строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа через Монголию в Китай, технико-экономическое обоснование проекта подготовят до конца 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома". "Газпром" сообщает о серьезном дефиците газа в европейских хранилищах

"Сегодня утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", выполненный "Газпромом" в составе комплексного технико-экономического анализа проекта поставки трубопроводного газа из России в Китай через территорию Монголии. Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2", — сообщил "Газпром".

В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта: определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. "Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации", — отмечает компания.

"Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" (ТЭО; включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат), как и планировалось, будет разработано до конца года. Это закреплено в плане деятельности совместной рабочей группы "Газпрома" и правительства Монголии. ТЭО готовит компания специального назначения "Газопровод Союз Восток", — заключается в релизе.

Ранее "Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири"