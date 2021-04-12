МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов считает, что Энергетическую стратегию России на период до 2035 года нужно актуализировать, соответствующая задача стоит перед ведомством в этом году.

"Сейчас нефтяная генсхема (актуализируется — ред.), газовая, программа СПГ принята, водородная энергия. Когда принимали документ, не было такого воздействия пандемии. Надо немножко баланс посмотреть", — сказал Шульгинов на итоговой коллегии Минэнерго.

"Она же в 2020 году принята, начиналась в 2019 году, как минимум. Она должна быть живая, отвечать на проблемы сегодняшнего дня, там есть, что поправить. Надо последние новации туда внести, ничего страшного в этом нет", — добавил он.

В презентации к выступлению Шульгинова цель по актуализации Энергостратегии-2035 указана в числе ключевых для Минэнерго на 2021 год "в связи с новыми вызовами ТЭК".

Шульгинов в ходе своего выступления также отметил, что на следующей неделе в правительстве пройдет обсуждение проектов генсхем нефтяной и газовой отраслей до 2035 года.