МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Работа над законопроектом по донастройке демпфера для сглаживания колебаний цен на топливо на внутреннем рынке идет, его примут позже 1 мая, но он будет действовать задним числом, сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Мы успеваем, да. Она (корректировка — ред.) будет распространяться просто задним числом на правоотношения с 1 мая. Сейчас мы актуализируем текст законопроекта вместе с Минэнерго", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, успевает ли правительство подготовить все необходимые изменения в законодательство для того, чтобы скорректированные параметры демпфера для цен на топливо начали действовать с 1 мая.

При этом, на уточняющий вопрос о том, будет ли соответствующий законопроект принят позже 1 мая, Сазанов ответил: "Да, совершенно верно. Но он будет распространяться на правоотношения с 1 мая, поэтому де-факто он будет применяться с 1 мая". Он также добавил, что у ведомства все еще остаются некоторые разногласия с Минэнерго по параметрам корректировки механизма, в частности по компенсации через НДПИ, но в ближайшие дни они должны быть решены, и стороны огласят согласованную позицию.

"В том числе (разногласия — ред.), в каком объеме через НДПИ компенсировать. И из-за этого определится, на сколько будет снижена цена отсечения в демпфере. Это же все увязанные между собой вещи – размер компенсации и цена отсечения в демпфере", — заключил Сазанов.