МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти стран ОПЕК в марте выросла на 210 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля — до 25,05 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Добыча нефти ОПЕК выросла на 210 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 25,05 миллиона баррелей в сутки, при росте добычи стран альянса (ОПЕК+), не входящих в ОПЕК, на 60 тысяч баррелей в сутки, до 14,7 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В прошлом докладе МЭА оценивало добычу ОПЕК в феврале в 24,75 миллиона баррелей в сутки. Экономисты хотят изменить правило бюджета в России

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае составят 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.