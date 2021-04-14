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МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году
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Международное энергетическое агентство (МЭА) снова улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ожидает его рост на 5,7 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада... ПРАЙМ, 14.04.2021
мэа, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снова улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ожидает его рост на 5,7 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.
"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2021 году достигнет уровня 96,7 миллиона баррелей в сутки, показав рост на 5,7 миллиона баррелей в сутки от уровня 2020 года", — говорится в апрельском докладе. В мартовском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки, в февральском — на 5,4 миллиона.
Отмечается, что несмотря на результаты ниже ожидаемых в первом квартале текущего года, рост спроса был пересмотрен вверх на 230 тысяч баррелей в сутки ввиду позитивных экономических прогнозов. Тем не менее, восстановление остаётся хрупким с учётом роста заболевших в странах с высоким уровнем потребления.