МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в марте выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 113%, в том числе страны ОПЕК — на 124%, государства вне ОПЕК — на 93%, а Россия — на 95%, оценило исполнение договора Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Саудовская Аравия сохраняла дополнительное сокращение добычи второй месяц подряд, в результате чего уровень выполнения сделки ОПЕК+ в марте составлял 113%", — говорится в ежемесячном докладе МЭА.

По оценке агентства, РФ в наибольшей степени увеличила добычу из всех стран, участвующих в сделке. "Увеличившись на 140 тысяч баррелей в сутки за месяц, добыча нефти составляла в марте 9,3 миллиона баррелей в сутки и была на 80 тысяч баррелей в сутки выше повышенного целевого показателя в 9,25 миллиона баррелей в сутки", — пишет МЭА.

"В феврале добыча падала до 9,2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего добыча в РФ почти на 100% соответствовала условиям сделки. Совместная добыча "Роснефти" и ее дочерней компании "Башнефть" восстановилась на 100 тысяч баррелей в сутки в марте после падения на 90 тысяч баррелей в сутки в феврале", — отмечается в докладе.

Добыча нефти и конденсата в РФ в марте, по оценке МЭА, выросла на 1 миллион баррелей в сутки в годовом выражении и составила 10,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса в апреле составляют 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — 7,3 миллиона, в июне — 6,6 миллиона и в июле — 5,76 миллиона баррелей в сутки.