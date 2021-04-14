МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Совладелец нефтехимического холдинга "Сибур" Геннадий Тимченко считает возможным скорый выход компании на IPO.

"Если господин Михельсон так думает, председатель совета директоров, то возможно. Все возможно", — сказал Тимченко журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Совладелец и председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон в середине февраля говорил, что текущая ситуация на рынке является "не самым плохим временем" для IPO.

Ранее в феврале финансовый директор компании Питер О'Брайен говорил газете Financial Times, что "Сибур" не планирует IPO в настоящий момент, но наблюдает вместе с акционерами возможности на рынке. По его мнению, одна из возможностей для выхода на IPO может возникнуть ближе к моменту введения в эксплуатацию Амурского ГХК, которое планируется в середине 2024 года. Председатель правления холдинга Дмитрий Конов в начале февраля отмечал, что акционеры "Сибур Холдинга" не прекращали думать об IPO, но пока не приняли решение его проводить. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 326

"Сибур" — ведущая нефтегазохимическая компания России, занимающаяся переработкой побочных продуктов добычи нефти и газа. Михельсону принадлежит 35,98% акций "Сибура", из которых 14,4% акций он в июле 2020 года внес в закрытый паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк – Среднесрочный" под управлением Газпромбанка. У Тимченко 17% акций, также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинг" действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), группа "Согаз" (12,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).