ЕРЕВАН, 15 апр — ПРАЙМ. Армения ведет переговоры с партнерами из России относительно строительства новой АЭС, сообщил в четверг в парламенте страны министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян. "Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 7 апреля говорил, что намерен обсудить с российским лидером вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции с участием России.

"Мы планируем иметь новую атомную электростанцию и уже ведем переговоры по данному вопросу с партнерами из России. Также у нас есть и предложения из других стран", — сказал Папикян, добавив, что в настоящее время один из его заместителей и директор Армянской АЭС находятся с визитом в России.

Глава управления подчеркнул, что Армения изучает опыт строительства и эксплуатации атомных станций в других странах и готова к обсуждению выгодных предложений.

Говоря о работе действующей в стране Мецаморской АЭС, Папикян проинформировал, что продолжаются работы с Росатомом, объем имеющихся контрактов с российской стороной составляет 40 миллионов долларов.

"Компания осуществляет предусмотренные документами работы", — добавил министр.

Глава ведомства придерживается мнения, что после переоснащения АЭС она окажет существенное влияние на рынок энергетики Армении, в том числе, на тарифы, поскольку атомная промышленность производит самую дешевую электроэнергию.

У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). На станции расположено два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", осуществляет программу модернизации станции.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.

В мае 2018 года генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил в интервью РИА Новости, что ведется поиск приемлемого для Армении проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку сформированный высококвалифицированный персонал действующей ААЭС имеет богатейший опыт эксплуатации именно таких энергоблоков. А в феврале 2020 года советник гендиректора Армянской АЭС Гера Севикян заявил РИА Новости, что в случае принятия решения о строительстве нового блока желательно выбрать российскую компанию.