МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись ростом четвертую сессию подряд, достигнув самой высокой цены на закрытие торгов с середины марта на фоне позитивных прогнозов по спросу, а также благодаря сокращению запасов нефти в США.

"Оптимизм относительно спроса остается ключевым фактором роста цен… учитывая недавние данные, согласно которым дорожный трафик в США поднялся выше допандемийных уровней", — отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric.

Трейдеры также следили за переговорами по ядерной сделке между Ираном и мировыми державами. "Недавнее нападение на объекты ядерной инфраструктуры Ирана должно осложнить дальнейшие переговоры по возвращению США в ядерную сделку, — подчеркнул эксперт. – Считается, что это нападение, вероятно, замедлит разработку Ираном ядерного оружия, однако Тегеран в ответ начал увеличивать обогащение урана до оружейных уровней".

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Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись ростом на 31 цент, или на 0,5%, по 63,46 доллара за баррель после роста на 4,9% в среду.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 36 центов, или на 0,5%, до 66,94 доллара за баррель.

Контракты с ближайшими сроками поставки на WTI и Brent растут уже четыре сессии подряд. В четверг фьючерсы на оба сорта нефти закрылись на максимумах с 17 марта, согласно рыночным данным Dow Jones.

В среду Международное энергетическое агентство (IEA) повысило прогноз по спросу на сырую нефть, а отчет Минэнерго США указал на уменьшение коммерческих запасов по итогам 3-й отчетной недели кряду.

Прогноз IEA по росту общемирового спроса на нефть в 2021 году был повышен на 230 000 баррелей в день. В агентстве теперь полагают, что в текущем году спрос на нефть будет на 5,7 млн баррелей в день выше, чем в 2020 году, и составит 96,7 млн баррелей в день. ОПЕК во вторник тоже повысила прогноз по спросу на нефть в текущем году, на 100 000 баррелей в день. В ОПЕК ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 6 млн баррелей в день до 96,5 млн баррелей в день. ОПЕК также повысила прогноз по мировому экономическому росту – до 5,4% с 5,1%.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в еженедельном отчете сообщило о падении коммерческих запасов сырой нефти на неделе 3-9 апреля на 5,9 млн баррелей. В предшествовавшие две недели резервы нефти в стране также сокращались.

Данные EIA также продемонстрировали рост запасов бензина на 300 000 баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,1 млн баррелей.

Майские фьючерсы на бензин в четверг подорожали на 0,8% до 2,05 доллара за галлон, а майские контракты на печное топливо – на 0,5% до 1,90 доллара за галлон.

Фьючерсы на природный газ тоже закрылись ростом после того, как EIA сообщило о менее значительном, чем ожидалось, увеличении запасов.

В четверг EIA сообщило, что запасы природного газа в США на неделе 3-9 апреля увеличились на 61 млрд кубических футов, тогда как опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидали их роста на 65 млрд кубических футов. Теперь запасы природного газа на 11 млрд кубических футов превышают среднее 5-летнее значение.

Майские фьючерсы на природный газ выросли в цене примерно на 4 цента, или на 1,5%, до 2,66 доллара за млн БТЕ. Незадолго до выхода отчета EIA они торговались по 2,62 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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