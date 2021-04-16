МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Государство выделит нефтяным компаниям 60 млрд рублей на сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. Соответствующее решение согласовали Минэнерго и Минфин, пишет Коммерсант.

Правительство потратит на компенсацию на 20 млрд рублей больше, чем планировалось раньше.

Чтобы сдержать инфляцию, на рост которой повлияли и цены на бензин на АЗС из-за увеличения цен на топливо, власти решили снизить индикативную цену. С 1 мая она снизится на 4000 рублей за тонну. Ранее по формуле демпфера планировалось снизить на 2700 рублей за тонну.

Нефтяные компании получают больше выплат, если индикативная цена ниже реальной экспортной стоимости. Если наоборот, нефтяные компании выплачивают бюджету.

Ведомства решили, половину бюджетных расходов можно будет компенсировать ростом налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).