МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Предложение о временном запрете на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке обсуждается сейчас в правительстве РФ, Минэнерго готово поддержать введение такой меры на определённый срок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Россия увеличила добычу нефти

"Сейчас это обсуждается в правительстве. Министерство энергетики в принципе готово поддержать такое предложение на ограниченный период. Поэтому в ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу", — заявил Новак журналистам в ответ на просьбу оценить предложение экс-главы ФАС ввести временный запрет на экспорт ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

"В принципе, для того чтобы стабилизировать рынок, это, наверное, можно было бы сделать. Но окончательное решение будет за правительством", — добавил он.

Интернет-издание VTimes ранее в апреле сообщило, что помощник премьер-министра РФ и бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев направил письмо Новаку с предложениями временно ограничить экспорт некоторых видов нефтепродуктов и повысить норматив обязательной продажи бензина на бирже до 15% от объёма его производства. И, согласно источникам VTimes, возможное ограничение экспорта обсуждается в правительстве уже несколько недель.

При этом, как заявил ранее в пятницу замглавы ФАС Виталий Королёв, предложения Артемьева носят конструктивный характер, однако ограничение экспорта ведомство считает крайней мерой. Целесообразным же Королев назвал идею экс-главы ФАС изучить вариант введения сезонного повышения норматива продаж топлива на бирже с помощью специальных коэффициентов.