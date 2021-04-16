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2021
https://1prime.ru/energy/20210416/833482545.html
Новак рассказал о планах интеграции с Белоруссией в энергетике
Энергетика
Новости
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Разработанная в рамках работы по углублению интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии дорожная карта по нефти и нефтепродуктам ужа готова к подписанию, а... ПРАЙМ, 16.04.2021
белоруссия, энергетика, газ, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Разработанная в рамках работы по углублению интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии дорожная карта по нефти и нефтепродуктам ужа готова к подписанию, а соответствующий документ по газовой сфере пока дорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас дорожная карта по электроэнергетике уже подписана, дорожная карта по нефти и нефтепродуктам готова к подписанию. А вот сейчас продолжается доработка дорожной карты по газовой сфере", — сообщил Новак в пятницу после российско-белорусских переговоров.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.