ПРАГА, 19 апр — ПРАЙМ. «Росатом» будет исключен из числа участников тендера на строительство чешской АЭС "Дукованы", заявил глава минпромторга Чехии Карел Гавличек. В Чехии высказались о допуске "Росатома" к тендеру на новый энергоблок

"Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять. В течение нескольких дней будет выведен из возможности участия в тендере. Также исключено, чтобы кто-то из других участников (тендера) мог прийти с "Росатомом" как субпоставщиком", — сказал Гавличек в интервью газете "Право".

Чешский премьер Андрей Бабиш 17 апреля заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.

Как и ожидалось, на следующий день было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов. Сенатор выступил за серьезный санкционный ответ Чехии

Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.

Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате, китайская компания была кабмином Чехии в марте этого года исключена из потенциальных участников тендера.